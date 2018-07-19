Оснащённая ракетами «Кинжал» эскадрилья провела больше 350 полётов

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До последнего момента они держались в строжайшей тайне. Появление у России гиперзвуковой ракеты стало для Запада шоком.

Оказывается, «Кинжал» в полётных условиях начал испытываться ещё в 2017 году. Оснащённая этими ракетами эскадрилья провела с ними уже больше 350 вылетов.

В июле эскадрилья этих МиГ-31К отработала учения при участии дальней авиации. В ходе них отрабатывалось мастерство поражения ракетами «Кинжал» как морских, так и наземных целей.

Сообщение об этом сделал Сергей Дронов, являющийся заместителем главкома ВКС РФ.

Генерал – лейтенант сообщил, что в ходе учений были отработаны действия по совместному применению ракет «Кинжал» и оружия дальних ракетоносцев Ту-22М3.

Дронов проинформировал о выполнении всех поставленных задач и получении лётным составом необходимых навыков по совместным практическим действиям.

Первая эскадрилья, на вооружении которой находится «Кинжал», с 1 декабря 2017 года уже находится на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе.

Из 350 испытательных полётов, 70 производились с дозаправкой истребителей в воздухе.

«Кинжал» обладает не только гиперзвуковой скоростью, но и дальностью, которой не располагает ни один из зарубежных аналогов.

Истребитель может доставить эту ракету на расстояние 2 тысячи километров. Следующие 2 тысячи она преодолеет сама, не будучи обнаруженной средствами ПВО противника.