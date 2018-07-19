«Меланию заклинило»: Соцсети поразила реакция жены Трампа на рукопожатие Путина

Сегодня, 10:01

В глазах первой леди США рассмотрели страх от встречи с Путиным.

В сети продолжают обсуждать забавные моменты с встречи президентов США и России в Хельсинки. Одним из таких эпизодов стало рядовое протокольное приветствие четы Трамп с Путиным. В объектив камеры одного из журналистов попала странная реакция жены американского президента.

Мелания Трамп сперва ожидала, пока её супруг поприветствует своего российского коллегу, а затем и сама поздоровалась с ним. При этом соцсети поразила внезапно исчезнувшая с лица улыбка первой леди США, которая сменилась на гримасу, похожую на демонстрацию страха, как только она завершила рукопожатие и повернула голову от Путина. Широкий общественный резонанс данный инцидент приобрёл после публикации ролика в сети.

Пользователи предположили, что «Меланию заклинило», словно робота, следующего строго по команде. Кто-то высказал мнение, что она просто испугалась «кровожадного тирана». Некоторые же участники обсуждения заподозрили, что первая леди просто заметила, что на неё смотрит камера в момент, когда она широко улыбается непопулярному на Западе российскому президенту и неуклюже попыталась скрыть эмоции от встречи, чтобы не подавать вид, что это вызывает у неё радость.

Ранее мы пси али, что Мелания Трамп разгуливала в жару по Хельсинки в пальто.