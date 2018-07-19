«Хотели заработать»: Стало известно, почему Киев разрешил полёт MH17 над Донбассом

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Жажда наживы обрекла на гибель 298 человек и поставила мир на грань Третьей мировой войны.

С момента катастрофы MH17 Малазийских авиалиний в Восточной Украине в 2014 году звучат постоянные обвинения в сторону самопровозглашённых республик и России. В то же время многие задаются вопросом, почему Киев разрешил полёт, достоверно зная, что в руках ДНР есть оружие, способное сбивать крупные самолёты вроде Boeing 777.

Ответ на него попытались дать немецкие журналисты, которые с шоком выяснили даже после истории с MH17, что сегодня мировые авиаперевозчики свободно пускают рейсы через мятежные регионы Ирака, Сирии, Афганистана и прочих проблемных стран. В ходе расследования стало известно, что ключевую роль здесь играют правительства стран, кому принадлежит воздушное пространство, в данном случае Украина.

Предоставляя «транзитный коридор», государство получает немалую прибыль. В 2014 году Киев заблокировал лишь частично небо над Донбассом, не желая отказываться от приличного денежного куша. Гражданские регулярные рейсы на высоте 10 тысяч метров и более по-прежнему были возможны. Власти не захотели признавать очевидную проблему, ставя под удар имидж страны. Журналисты пришли к выводу, что политики банально хотели заработать, ставя под удар жизни сотен, а то и тысяч людей. В итоге алчность и цинизм украинских властей едва не развязали Третью мировую войну, подтолкнув НАТО и Россией к глобальному конфликту.