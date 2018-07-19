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Доказательств нет, а виновный уже назначен. Такой стала политика США в последние годы.

Госдеп, устами Хезер Науэрт, представляющей пресс-службу этого ведомства, сообщила 18 июля следующее. Департамент уверен, что именно ракета России сбила МН17 над Донбассом.

Следовательно, именно Россия несёт ответственность за катастрофу малазийского лайнера. Науэрт сообщила, у Госдепа нет сомнений, что это именно так.

Представительница Госдепа проинформировала, что позиция США, касающаяся виновности России в этом вопросе, не изменилась. В то же время Соединённые Штаты продолжают поддерживать проводимое в Нидерландах расследование этой трагедии.

Одной из причин, которая к ней привела, стало то, что Киев, несмотря на анонсированное начало боевых действий на Донбассе, не стал закрывать над ним воздушное пространство. Международные компании продолжали считать его безопасным.

Согласно промежуточному докладу экспертов, зенитная установка, сбившая МН17, могла быть доставлена с территории России. В составе комиссии, занимающейся этим делом, голландские, малазийские, украинские, бельгийские и австралийские специалисты.

Минобороны РФ неоднократно заявляло о том, что российско-украинская граница никогда не пересекалась ни одним российским ЗРК. Россия, в свою очередь, готова предоставить контраргументы к выводам «независимой» комиссии.

Даже в Голландии многие называют их «ложью и провокацией» и «танцы на трупах».