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Провокация – излюбленное занятие Вашингтона. Трамп честно выиграл гонку за кресло в Белом доме, однако американцам срочно понадобился повод для травли РФ, считает польский провидец Витольд.

На саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп уделили немало времени теме «российского следа» в победных для американского лидера президентских выборах 2016 года. Глава РФ быстро загнал визави в тупик, потребовав фактических доказательств вины Москвы, а не голословных обвинений. Польский пророк считает, у США нет приема против подобных заявлений.

На примере саммита в Хельсинки прорицатель увидел всю правду о якобы вмешательстве РФ во внутриполитические дела Штатов. Дело о «российском следе» - очередная провокация, посредством которой Вашингтон продолжает лепить из Москвы мировую угрозу, считает Витольд.

Дабы провернуть новый антироссийский прием, США не побрезговали осознанно удариться лицом грязь. Рассказывая о совершенной неуязвимости перед РФ, американцы якобы не замечают махинаций у себя под носом во время важнейшего события в жизни государства. Умные люди предвидели подобный «цирк» еще в ходе предвыборной кампании, когда все СМИ Штатов писали, что Путину очень хочется увидеть Трампа в Белом доме.

Также Витольд увидел итог вопиющих провокаций США. Пока Белый дом ведет информационную войну, в стране начинает назревать вторая Гражданская война, Китай обогнал увеченный русофобией Вашингтон в космосе, а политологи пророчат Штатам скорый распад на маленькие государства. Иначе, как кармой, это не назовешь, подытожил польский пророк.