Эксперт рассказал, когда Россия могла навсегда потерять Путина

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Провокации США едва не лишили РФ несменного лидера, однако небезразличность к судьбе родины и стойки характер оставили Владимира Владимировича у руля страны, рассуждает политолог.

31 декабря 1999 года Владимир Путин впервые стал президентом России. Спустя 18 лет от РФ на рубеже веков практически ничего не осталось. Страна превратилась в сверхдержаву в экономическом, военном, космическом и прочих направлениях, а возглавляет ее все тот же человек – бывший директор ФСБ.

Мало кто задумывался, однако Путин мог не задержаться в российской истории, а современники понятия бы не имели, кто такой Владимир Владимирович. Эксперт рассказал о случаях, когда РФ могла навсегда потерять нынешнего президента.

10 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная субмарина «Курск». Владимир Путин всего 8 месяцев находился у руля страны, поэтому столь громкая катастрофа стала настоящим испытанием для его стойкости. Многие обвиняли в трагедии США, якобы торпедировавшие российский крейсер. Однако официальной версией катастрофы остался взрыв ракеты из-за утечки топлива.

Расследование крушения «Курска» было окутано множеством тайн, руководство страны заметно нервничало. Сдавали нервы и у Путина. Президент позволил себе назвать жен погибших моряков проплаченными актрисами и цинично увернуться от вопроса журналиста CNN Ларри Кинга об атомной подлодке.

«Она утонула», - легендарный ответ лидера россиян на попытку американца узнать, что же случилось с «Курском».

Естественно, порция беспощадной критики вылилась на Путина, однако он выдержал, не став сориться с более грозными Штатами. Сейчас РФ – сверхдержава, агрессию в сторону которой Вашингтон больше не осмеливается проявлять, анализирует эксперт.

Также Россия могла навсегда потерять нынешнего главу 7 мая 2012 года, когда закончился президентский срок Медведева. Если бы у лидера «Единой России» все получилось у руля страны, то его наставник по-тихому отошел бы от дел, раздавая советы на заслуженной пенсии. Однако Дмитрий Анатольевич не справился, вынудив небезразличного к судьбе России Путина снова возглавить сверхдержаву.

Эксперт полагает, эра несменного президента закончится после его пятого срока. Именно к 2030 году созреет наследник, который не подведет своего учителя.