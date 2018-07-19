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Встреча лидеров России и США не осталась незамеченной в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают не только договоренности, принятые на переговорах в Хельсинки, но и отношения Владимира Путина и Дональда Трампа.

Юзеры почему-то решили, что Путин и Трампа помимо деловых связывают еще и романтические отношения. Конечно же, в шутливой форме, пользователи приписали лидерам США и России страстный роман. Это они изобразили на шуточной картинке.

Соцсети шокированы новыми мэмами с Путиным и голым Трампом, где глава Штатов представлен в качестве обнаженной дамы, а российский лидер стал брутальным мужчиной.

На картинке Трамп изображен в черном купальнике, демонстрирующем его ягодицы, как у Ким Кардашьян. При этом, сидя на руках у свирепого Путина, Трамп не улыбается. Новым мэмом пользователи намекают, что Владимир Владимирович давно приструнил лидера США и "поставил его на колени".