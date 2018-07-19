«Это предательство»: Браудер назвал «чудовищной идеей» обсуждение Трампом его выдачи РФ

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Владимир Путин в ходе саммита в Хельсинки предложил главе Белого дома сотрудничество по делу «российского следа», потребовав взамен допросить главу фонда Hermitage Capital.

Уильям Браудер, узнав о переговорах Трампа и Путина, назвал идею его выдачи России предательством. Себя и своих коллег, которых Москва также подозревает в преступлениях против РФ, американский бизнесмен считает патриотичными людьми, стремящимися поступать правильно.

«Это предательство. Администрация Белого дома должна исключить такую вероятность», - прокомментировал итоги саммита в Хельсинки Браудер.

«Чудовищной идеей» глава Белого дома намерен наладить отношения с Россией, параллельно поспособствовав расследованию якобы вмешательства Москвы в победные для него президентские выборы. Обсуждение Трампом выдачи РФ ряда граждан США проанализируют его советники, после чего Вашингтон снова свяжется с Москвой.