Оператор снимал интервью Собянина с лапшой на ушах

Вчера, 23:09

Интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу оператор снимал, повесив лапшу себе на уши.

Предположительно, этот оператор – Сергей Харитонов. Он заявил, что не сделал ничего противозаконного и имеет полное право работать за телекамерой с лапшой на ушах.

9 сентября состоятся выборы мэра российской столицы. В 2013 году предыдущие выборы сопровождались массовыми митингами и акциями протеста. Особой интриги, скорее всего, не предвидится – у Собянина большие шансы быть избранным вновь. Он отказался участвовать в теледебатах, считая, что они не добавят ему голосов избирателей.