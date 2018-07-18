Итальянцы считают Путина «лидером будущего»

Вчера, 22:42

Многие жители Италии согласны с тем, что президент России - дальновидный и успешный политик.

Согласно результатам опроса, проведенного в Италии, жители этого государства считают Владимира Путина «лидером будущего», а россиян - одним из братских народов. При этом самым авторитетным политиком считается канцлер Германии Ангела Меркель, а вот президент США Дональд Трамп - аутсайдер? по мнению респондентов.

Однако по итогам опроса также можно сделать вывод, что итальянцы очень тепло относятся к испанцам и достаточно прохладно - к французам. Это обусловлено тем, что Франция все больше «закрывается» от Италии в связи с наплывом мигрантов, а также победа французов в прошедшем Чемпионате мира по футболу, скорее всего, только усилит разрыв между странами.

Также итальянцы считают, что главными геополитическими игроками по-прежнему остаются Штаты и Россия, а Европе досталась обидная роль стороннего наблюдателя. В Италии признают, что США на данный момент противостоят одновременно и Евросоюзу, и России.