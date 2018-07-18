Трамп сказал, что он – самый жесткий президент США в отношении России

Вчера, 22:34

Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не настроен так жестко в отношении России, как он. В подтверждение того, что он – самый жесткий президент, Трамп привел пример высылки 60 российских дипломатов, а также усиление антироссийских санкций США и удар в Сирии по российской ЧВК.

Трамп призвал спросить о его жесткости президента Путина. Он также сказал, что никто из политиков не приблизится к нему по этому параметру, что он – самый жесткий.

Дональд Трамп находится в постоянном стрессе в процессе расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США, а также всплывших компрометирующих фактов тесных контактов его предвыборного штаба и даже членов семьи с российскими дипломатами и бизнесменами.