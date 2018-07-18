Сидим, поджав хвост: Вице-адмирал Украины о развитии ЧФ России

Сегодня, 20:00

Морская держава – это не визги с трибуны Рады. Это – огромные затраты, огромное желание, новейшие технологии, а также подготовка офицерского и рядового состава, готового воевать на море за свою страну по всему миру.

Сергей Гайдук, ранее возглавлявший ВМФ Украины, отметил разницу в подходах к развитию флота в РФ и его стране. Резюме – «Сидим, поджав хвост».

Он отметил, что у России наметилось появление новых приоритетов в развитии своих ВМС. Теперь наибольшее внимание уделяется Черноморскому флоту РФ, где проходит пересечение наиболее важных геополитических векторов.

Гайдук удивился тому, как быстро стал развиваться ЧФ РФ после присоединения Крыма. Ещё в 2014 году, с его слов, там не было кораблей, носящих управляемые крылатые ракеты. Теперь их уже восемь. Из них шесть являются подводными лодками.

А уже к 2020 году носителями такого вида оружия на Черноморском флоте станут не меньше 24 кораблей. Украина, обижается он, не демонстрирует никакой реакции.

Военные эксперты не удивляются. На Украине было больше адмиралов, чем боеспособных кораблей. На всю такую украинскую «армаду» был положен, с натяжкой, лишь один контр-адмирал.

Про «Гетьмана Сагайдачного», который ещё в СССР был кораблём лишь третьего ранга, а тут стал флагманом украинского флота, вспоминать не стоит. Экипаж старается, на плаву поддерживает. Не больше.

Однако и за это честь им. Моряки (не адмиралы и не политики) хотят оставаться реальными военными моряками.