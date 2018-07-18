Эксперт: «Стелс-танки» России доставят противнику огромные проблемы

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Новые технологии дают технике массу преимуществ, которые можно применить в боевой обстановке.

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о новых разработках оборонной промышленности России и, в частности, описал, какую роль в военных конфликтах могут сыграть российские «стелс-танки». По его мнению, данные машины доставят противнику огромные проблемы. Современная разработка учёных РФ позволяет маскировать боевые машины под цвета окружающей обстановки. Технология работает в любое время суток и при любых погодных условиях. В конечном итоге российские танки для неприятеля станут практически невидимыми.

Сивков подчеркнул, что в ближнем бою военные опираются на визуальные моменты, избегая неэффективных в данном случае инфракрасных и лазерных систем. Российские «хамелеоны» на поле боя будет трудно рассмотреть в окружающей обстановке, что даст военным армии России ощутимое преимущество.

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