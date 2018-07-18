Вроде не зима: Под Москвой появились китайские танки

Сегодня, 19:29

Эшелон с ними заметили в Алабино. Ничего страшного, бронированные машины КНР прибыли для участия в регулярном «Танковом биатлоне».

Китайские танкисты, как и представители других стран, сразятся в мастерстве с российскими танкистами. Поэтому под Москвой появились танки не только китайские, но и из других государств.

Под Москвой в Алабино отмечена выгрузка четырёх китайских танков Type 96, а также техники, предназначенной для их срочного ремонта, обслуживания и восстановления.

Известно, что китайские танки на протяжении всего своего следования по территории РФ сопровождались караулами военнослужащих РФ и КНР. Всё прошло благополучно.

Китайские танки, как и бронемашины других 23 стран – участниц «Танкового биатлона», разместит Таманская дивизия. Там, помимо боксов для танков, уже готовы места, где станут проживать и питаться их экипажи. Предусмотрено проведение культурной программы и бытового обеспечения.

Сообщается, что эти соревнования зимой еще не проводились. Видимо то, что привычно нашим танкистам, для других – минус в конкуренции. Поэтому – лето. Состязание начнётся 28 июля и будет продолжаться до 11 августа. Место проведения – полигон «Алабино».

Китайские танкисты на всех предыдущих конкурсах всегда показывали отличные результаты, но российские экипажи были быстрее и точнее. Что покажет нынешний танковый биатлон – увидим.