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Стеф Блок попал в центр скандала из-за записи, в которой деятель сообщил, что разные народы не могут уживаться между собой.

Теперь из-за таких высказываний главе голландского МИД приписывают ксенофобию. Мало того, Глава Министерства иностранных дел Голландии негативно отзывался о людях, мигрирующих в страну. Блок на встрече с голландскими представителями международных компаний попросил их назвать страну, где осталось коренное население, не разбавленное другими расами.

Когда голландцы приводили в пример главе МИД Сингапур, он сказал, что страна принимает на работу мигрантов только в качестве уборщиков. Другие доводы собеседников его также не убедили. Блок говорит, что темнокожие не живут в Восточной Европе, поскольку там им не дают никакой жизни.

Его высказывание о том, что «наличие турецкой пекарни за углом – это прекрасно», но «жить среди этого невозможно», возмутило парламент Нидерландов. Он в своей речи добавил, что люди разных рас на генетическом уровне не способны ладить друг с другом.

Парламент потребовал объяснений от главы МИД и крайне недоволен его поведением.