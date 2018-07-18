Пекин: Китай и Россия не являются соперниками в Центральной Азии

Сегодня, 19:03

МИД КНР воспринимает Москву как своего партнёра и планирует долгосрочное сотрудничество на этой почве.

Пекин не считает, что Китай и Россия являются соперниками на внешнеполитической арене. В частности, это касается отношений в Центральной Азии. Соответствующее заявление сегодня сделал глава МИД КНР Ван И. Китайский министр подчеркнул в интервью СМИ, что между странами в данном регионе существует только сотрудничество. Пекин видит перспективу в развитии совместных с Москвой проектов в сфере экономики, торговли, энергетики и безопасности. Китай не намерен строить свою внешнюю политику на стратегии создания сфер влияния, отметил Ван И. Вместе с тем он признал, что отдельные лица пытаются вбить клин в отношения России и Китая.

Между тем, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередном брифинге также заявила, что Китай считает торговую войну крупнейшим «убийцей уверенности» в экономике. Погоня за личными интересами одной страны может усугубить ситуацию на глобальном рынке.