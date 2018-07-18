Пушков: Трампа пытаются информационно уничтожить

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На Трампа, не побоявшегося сказать, что ему удалось в Хельсинки «поладить с Путиным», оказывается неимоверное давление. Президент США держится и отвечает.

Ранее он сообщил, что у его противников наличие явного синдрома помешательства на Трампе. Алексей Пушков, известный в качестве сенатора РФ, подтвердил эту мысль, сказав, что Трампа пытаются уничтожить информационно.

Такое сообщение Пушков оставил в своём аккаунте в Twitter. По его мнению – это стратегия, которую ряд элит США начали задолго до встречи Трампа с Путиным. Это – уже война. Объявленная и неприкрытая.

После того, как Трамп сказал «удалось поладить», она вступила в новую стадию. Такого противостояния в Конгрессе между республиканцами и демократами не было уже давно.

Оно затрагивает аспекты и внутренней, и внешней политики. Страсти внутри США накалились намного больше, чем в ЕС.

Трамп пытается предложить альтернативы тому, что уже показало свою бесперспективность. Очень многие в США не просто противятся этому, но делают это активно.

Некоторые политологи уже шутят. Владимир Путин убедил при встрече Дональда Трампа во всемерной поддержке, при случае, не только от России, но, даже, отчасти, и от Китая. Если надо будет.

Противостояние внутри финансовых и производственных кланов США и мира лишь набирает обороты. Требуется искать союзников. Россия и США когда-то ими были.