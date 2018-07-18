Въезд на Украину запрещен главе Союза журналистов России

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СБУ вынесло предписание сроком на три года для россиянина Владимира Соловьева, действуя в интересах национальной безопасности страны.

Главе Союза журналистов России Владимиру Геннадиевичу Соловьёву на три года запрещен въезд на Украину. Соответствующее предписание вынесла служба безопасности Украины 22 февраля 2018 года, пояснив, что действует в интересах безопасности страны. Этому предшествовало обвинение Соловьеву в проведении «антиукраинской деятельности» на территории «оккупированного» Крыма. По словам Соловьева, ему не известны причины данных санкций.

Глава Союза журналистов выразил сожаления о том, как в данном государстве соблюдают свободу слова. Журналист отметил, что если российские власти вдруг решатся на «зеркальные меры», он будет категорически препятствовать этому процессу: «Мы за свободу слова и за свободу передвижения».

Он отметил, что тепло относится к Украине, и часто там бывал. Хотя его коллега пострадал от действий СБУ еще больше: Евгения Примакова 26 июня на украинской стороне пограничники отказались впускать, запретив ему въезд в ближайшие 5 лет.