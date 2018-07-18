Города и сёла РФ преобразятся – Путин

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Россияне привыкли верить своему президенту. Что говорит – то делает.

Сейчас Владимир Путин сообщил о том, что уже в недалёком будущем преобразятся не только города, но и сёла РФ. Для этого принята масштабная программа по пространственному развитию страны.

С таким выступлением Путин обратился к участникам урбанистического форума. Он сейчас проводится в Москве.

Путин сообщил, в ходе реализации масштабной программы будут преобразованы территории не только больших, но и малых городов. Не будут забытыми и сельские территории. Их инфраструктура станет более обустроенной.

Для этого, сказал лидер РФ, потребуются передовые технологии, но не только. Станет необходимым внедрение новых архитектурных и управленческих решений.

Речь идёт о том, продолжил Путин, чтобы серьёзно увеличить жилищное строительство, сформировать транспортную и цифровую инфраструктуру. Не менее важным является решение экологических проблем, усовершенствование сферы здравоохранения, а также образования и спорта в каждом населённом пункте РФ.

Именно от них, в конечном итоге, зависит то, насколько россиянам станет комфортно жить в каждом регионе РФ.

Заброшенные постройки следует привести в порядок, а ответственность их собственников за допущенное безобразие должна значительно возрасти.