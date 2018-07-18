Трамп обвинил критиков: «Вы умственно помешались»

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Президент США сетует на то, что многие стали его ненавидеть за желание наладить контакт с президентом РФ. Он полагает, что у этих личностей психическое расстройство.

Дональд Трамп обвинил своих критиков, сказав им: «Вы умственно помешались». Вместо нахождения общих точек соприкосновения с Россией, они готовы развязать с ней войну.

Такое мнение Трамп разместил в своём аккаунте в Twitter. В посте он проинформировал, что им с Путиным в ходе встречи удалось «хорошо поладить». Именно этого не хотят видеть его критики.

Президент США сообщил, что он считает это, как «синдром помешательства на почве Трампа».

Ранее Трамп, к неудовольствию многих его критиков, сообщил, что встреча с Путиным имела намного больший успех, в сравнении с саммитом альянса в Брюсселе.

Большинство американских, безусловно, свободных СМИ, игнорируют эти высказывания главы государства.

Трамп с Путиным общались без свидетелей около двух часов. После того, как главы государств вышли на пресс-конференцию, полного удовлетворения на их лицах прочитать было нельзя.

Однако, они оба выразили удовлетворённость тем, что встреча состоялась и тем, в каком русле протекала.

Сразу после этого демократы (полный разброд в Конгрессе) сообщили о необходимость ввести против России дополнительные «решительные санкции».