«Злые и принципиальные»: Россияне отказались принимать в подарок Трампа

Сегодня, 16:08

Стивен Колберт обратился к жителям России с необычным предложением – он хотел, чтобы Россия «оставила» президента США себе.

Принципиальные россияне отказались принимать в подарок Трампа, как предложил сотрудник телеканала CBS в своем Twitter. Российский журналист Роман Волобуев ответил своему иностранному коллеге, что россияне хоть и злые, но принципиальные – и вежливо отказал.

Но не все прагматично так подошли к данному сообщению. Для многих это стало местом шуток на тему политики. Некоторые пользователи предложили американцам «вырастить своего Путина».

В социальной сети появилось очень много фотожаб на тему недавней встречи двух лидеров в Хельсинки. На одном фото президент РФ держит как ростовую куклу маленького Трампа. Видимо, это связано с заявлениями прессы о том, что Трамп стал марионеткой Путина.

На другой запоминающейся фотожабе президент стоит рядом со спортсменами, которые держат над головой кубки. У Путина же вместо награды на руках глава США.