Великобритания почти вдвое увеличила поставки оружия в страны, нарушающие права человека

Сегодня, 01:45

Британская пресса сообщила со ссылкой на данные британской общественной организации «Движение против торговли оружием», что Великобритания существенно увеличила поставки вооружений в страны, ситуация с правами человека в которых вызывает обеспокоенность общественности.

Это, например, такие страны, как Саудовская Аравия, Китай, Бахрейн. Всего же в докладе названы 30 стран-импортеров оружия из Великобритании, существенно нарушающих права человека.

По данным организации, в 2017 году были заключены контракты на поставку вооружений в 18 стран из этого списка на сумму 1,5 млрд. фунтов. Эта сумма почти вдвое больше аналогичной суммы за 2016 год, которая составляла 820 млн фунтов. Поставки оружия тогда производились в 20 стран из списка с нарушениями прав человека.

Общественная организация обратила внимание в своем докладе, что не имеет возможности проследить дальнейшую судьбу проданных Великобританией вооружений. Где стреляет это оружие и где взрываются эти боеприпасы, установить невозможно.

Представитель департамента международной торговли возразил на доклад общественной организации. Чиновник сказал, что Великобритания тщательно проверяет вероятных покупателей, прежде чем заключить контракт. Но, вместе с тем, департамент пообещал изучить представленные правозащитниками в докладе факты.