Росскийские пранкеры пригласили Юнкера на шашлыки

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Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Еврокомиссии от лица премьера Армении.

Из источников стало известно о розыгрыше Жан-Клода Юнкера Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. Росскийские пранкеры, представившись Николом Пашиняном, пригласили главу Европейской комиссии на шашлыки, на что он радостно ответил согласием.

Из разговора пранкеров с Юнкером стало понятно, что они вели теплую беседу, и даже пожаловались главе на то, что Армения чувствует давление со стороны США. Юнкер этот факт подтвердил. Он сказал, что Европа устала объяснять Трампу, как устроен этот мир, а он, в свою очередь, не понимает, что происходит вокруг него.

После обсуждения политики главы США, Вован и Лексус решили «добить» ничего не подозревавшего Юнкера и пригласили его в Ереван на «отменное армянское барбекю с шашлыком». Бедный Юнкер, не ожидая подвоха, пообещал приехать в следующем году – он считает, что это отличная идея.

Отметим, что далеко не все понимают такой юмор. Некоторые считаю пранкеров телефонными хулиганами, которые порочат профессию журналиста. Они работают в таком жанре, который предусматривает "эффект неожиданности". Благодаря этому они могут узнавать необходимую информацию, важную для государства. Они разыгрывают не только мировых политиков, но и звезд всемирного шоубизнеса. Из-за выходок Вована и Лексуса Владимиру Путину пришлось в 2015 году лично извиняться перед Элтоном Джоном. Как отмечают интернет-пользователи, сделав розыгрыш над своим президентом, ребята забыли бы о такой странной деятельности навсегда.