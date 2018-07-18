«Смертоносная провокация для США»: Хакеры могут развязать Третью мировую войну

Сегодня, 12:50

Киберпреступники могут вывести из строя электронику НАТО и обвинить во всём Россию.

Новая разработка российского оборонного комплекса – самолёт для радиоэлектронных помех Ил-22ПП «Порубщик» может стать причиной начала глобального конфликта. Западные эксперты утверждают, что данные машины способны отключать электронику военных объектов (кораблей, самолётов, танков и прочих) на дистанции в сотни километров. В таких случаях американские военные могут неотлагательно нанести по «агрессору» превентивный ядерный удар, поскольку посчитают данный акт за полномасштабную атаку.

Самым ужасающим в данном случае является то, что контроль над новым российским РЭБ-оружием могут захватить хакеры. Небольшая группа высококвалифицированных специалистов, действующих в интересах частных лиц, государств или же из хулиганских побуждений способна развязать Третью мировую войну. Такого рода «смертоносная провокация» для США, для России и для всего мира может обернуться полным разрушением. В этой связи слова Трампа и Путина после их совместной встречи о сотрудничестве спецслужб и борьбе с киберпреступниками обретают серьёзный смысл.

Ранее мы писали, что третья мировая война может начаться после атаки Турции на Грецию. Россия и США схлестнутся в этой схватке, приняв сторону каждого из участников конфликта.