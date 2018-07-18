В Сети высмеяли реакцию Трампа на «факты Путина»

Сегодня, 12:30

Президент РФ на саммите в Хельсинки потребовал от США неопровержимых доказательств «российского следа» в победных для нынешнего главы Белого дома выборах – фактов. Лидер американцев смешно смутился, расслышав в безобидных словах визави мат на английском языке.

«Мы должны опираться на не сиюминутные политические интересы, а на факты», - назвал залог успешного сотрудничества США и России Владимир Путин на саммите в Хельсинки.

Последнее слово смутило Дональда Трампа. В абсолютно приличном слове «факт», имеющем одинаковое значение как российском, так и на английском языках, глава Белого дома расслышал широко используемое ругательство, полагает интернет-сообщество.

Естественно, в Сети высмеяли реакцию американского президента на «факты Путина». О времена, о нравы. Этот забавный случай лишний раз подчеркивает, насколько общество деградировало в общении. Мат сейчас везде: от маленького до взрослого, от заводчанина до президента страны, негодуют пользователи Сети.