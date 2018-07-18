«Разрушение Европы следует плану»: Кустурица предсказал полномасштабную войну

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Миграционный кризис уже уничтожает европейские нации, превращая их в регионы, где культура и религия не важны. Апокалиптический план «элиты» работает, считает легендарный сербский кинорежиссер.

Эмир Кустурица предсказал Европе полномасштабную войну, о которой еще в начале века говорил Муаммар Каддафи. Бывший ливийский премьер предостерегал европейские нации от потока мигрантов, который они не смогут «переварить». Сейчас созданный «элитой» искусственный мир добродушно принимает гостей из Африки и Ближнего Востока, европейцы мешают свою кровь с «чужаками», а разрушение их наций следует по плану. В этом и заключается война. В конечно итоге на месте Германии и прочих экономически успешных стран сформируются регионы, где религия и культура будут не важны, предсказал Кустурица.

От миграционного кризиса не пострадают страны Восточной Европы и Россия, ведь они уже сейчас отделены условной границе от Евросоюза. Напротив, в будущем мы можем увидеть экономическое объединение Евразии, способное выжать максимум из территориальных и природных богатств РФ, сделав жизнь «рядовых» граждан лучше, подытожил сербский кинорежиссер.