Найдены американцы, считающие Россию заклятым врагом США

Сегодня, 10:37

Агентство Reuters провело опрос граждан США и установило, что больше 30% американцев считают Россию врагом.

38% граждан Соединенных Штатов назвали Российскую Федерацию врагом Вашингтона. Примерно такое же количество опрошенных заявили, что Россия главный соперник США. И только 8% населения Штатов считают, что РФ друг американского государства. 55% американцев считают действия Дональда Трампа в отношении России правильными и справедливыми.

37% граждан США полностью поддержали деятельность президента в вопросах РФ. 59% американцев считают, что Россия действительно вмешивалась в выборы США. Рейтинг Дональда Трампа в США поднялся благодаря его речи в Хельсинки, хотя большинство мировых политиков посчитали слова президента Штатов противоречащими его политике.