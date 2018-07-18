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СМИ Запада безосновательно обвинили Россию и ДНР в запуске ракеты по малазийскому Boeing 777, а спустя 4 года доказательства вины ополчения так и не были предоставлены, анализирует трагедию в Донбассе «простой трудяга» по имени Паскаль.

https://vistanews.ru/redaktor/255491Жители Нидерландов устали слушать рассказы своего правительства о сложностях в расследовании крушения МН17 в Донбассе. Если бортовые самописцы переданы ОБСЕ, американцы отследили запуск ракеты из российского «Бука», а у ополченцев есть мотив для убийства 298 человек, то почему спустя 4 года Запад не предоставил ни одного доказательства?

Этот же вопрос мучал «простого трудягу» Паскаля Хиллебранда, севшего с семьей в автомобиль и направившегося в ДНР. Голландец провел независимое расследование падения малазийского Boeing 777, охарактеризовав обвинения в сторону ополчения и России двумя словами: ложь и провокация.

Реакция западных СМИ

Европейская и американская пресса узнала о трагедии, едва ли не раньше руководства ДНР. У Паскаля сложилось впечатление, что журналистов заранее предупредили о намечающейся командировке в Донбасс. Там скоро упадет самолет, и вам нужно незамедлительно осветить катастрофу, без разбора обвинив Москву и ополчение, размышляет за СМИ Запада голландец.

Еще один странный факт: идет война, пресса без особых препятствий окружает место крушения МН17, а все 900 журналистов говорят один и тот же текст.

Реакция ОБСЕ

Власти ДНР призывали международных следователей максимально быстро приехать в Донбасс для составления портрета преступления. Была 30-градусная жара, из-за чего тела погибших не могли долго лежать на земле. Однако, в отличие от СМИ, ОБСЕ необъяснимым образом не могла добраться к месту катастрофы несколько дней, а когда эксперты все же прибыли, то, вместо осмотра обломков и сбора материала на анализ, они всего лишь побеседовали с прессой и очевидцами.

Сопровождавший МН17 истребитель

В день крушения малазийского Boeing 777 ряд свидетелей видели рядом с авиалайнером еще один самолет, предположительно истребитель. Именно он мог нанести роковой выстрел, а не ставший легендарным российский «Бук». Ответ могут дать бортовые самописцы МН17, однако они пребывают в распоряжении ОБСЕ, а международные следователи не хотят делиться секретной информацией, анализирует Паскаль Хиллебранд.

В завершении своего независимого расследования, голландец призвал общественность делать собственные вызовы, оторвавшись от телевизора и научившись думать своей головой.