«Мал клоп, да вонюч»: Карикатура Путина под зонтом веселит соцсети

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Критики российского президента нашли новый повод постебаться над ним.

Прошедший финал ЧМ-2018 привлёк внимание сотен миллионов людей по всему миру. При этом многие обсуждают не спортивную составляющую данного мероприятия, а политическую. Как известно, на церемонии награждения присутствовали президенты стран, чьи команды разыгрывали главный футбольный трофей - Франции и Хорватии, а также глава России, государства-хозяина чемпионата. Именно Владимиру Путину были посвящены многочисленные фотожабы в интернете.

В частности, художник Сергей Елкин опубликовал в соцсети Facebook изображение, где показана карикатура на президента РФ под зонтом. В ней автор акцентировал внимание на том, что во время дождя глава государства прикрылся зонтом, в то время, как высокопоставленные гости остались без защиты. Елкин решил не выделяться оригинальностью и построил юмористическую составляющую карикатуры на низком росте Путина. Несмотря на то, что с момента завершения ЧМ-2018 прошло уже несколько дней, соцсети всё ещё веселит эта тема. «Мал клоп, да вонюч», - не скрывают своей озлобленности относительно политика отдельные пользователи.