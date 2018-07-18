«История повторяется»: Пошлины Трампа развяжут Третью мировую войну

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России, как стало известно после встречи Трампа и Путина в Хельсинки, в этом конфликте отводится не последняя роль.

Международная экономическая система находится на грани краха. Стараниями президента США Дональда Трампа, который массово вводит дополнительные препятствия для иностранных партнёров, торговая война вполне может перерасти в самую настоящую войну в традиционном смысле этого слова. России при этом в данном конфликте отводится не самое последнее место. После встречи Трампа и Путина в Хельсинки стало известно, что Запад и Восток столкнутся в борьбе за рынки энергоресурсов. Американский лидер дал ясно понять, что США хотят стать крупнейшим экспортёром газа в мире.

Крупнейшие вооружённые конфликты последнего столетия, так или иначе, были связаны с экономическими предпосылками. Япония вступила во Вторую мировую войну после эмбарго США, Германия развязала Первую мировую войну, желая достичь мирового экономического господства. Многие эксперты сходятся во мнении, что история повторяется, заявляя, что Трамп и его пошлины развяжут Третью мировую войну.

Стратегия агрессивного протекционизма пока только раздражает Китай, Россию и Евросоюз, однако уже в ближайшем будущем могут стать началом большой беды. Уже сейчас Пекин открыто говорит, что ведёт против Вашингтона торговую войну, а Брюссель не скрывает намерений ввести санкции в отношении партнёров. Таким образом, эпицентром глобального конфликта вполне может стать не Сирия, Прибалтика или Украина, а любой регион на территории торговых гигантов.

Ранее Нострадамус предсказал миру нового Гитлера. Им может стать Трамп, Ким Чен Ын или Путин.