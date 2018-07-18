«У них сильная армия»: Трамп предпочитает не называть Россию противником

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Президент США не видит в РФ врага, скорее, конкурента, с которым можно жить и работать в одном мире.

В ходе беседы с американскими СМИ Дональд Трамп не стал называть Россию противником США, восхитившись силой армии РФ. Параллельного глава Белого дома отметил гораздо меньшую экономику Москвы, сравнительно с Китаем. Как итог, президент Штатов предпочитает не относить Кремль к врагам США, скорее, к конкурентам.

«Американцы и россияне могут как жить, так и работать в одном мире. У них сильная армия», - высказался Трамп.

Ранее глава Белого дома тепло высказался о президенте России Владимире Путине, понадеявшись на дружбу Москвы и Вашингтона в скором будущем. Свои слова на саммите в Хельсинки о непричастности РФ к выборам американского лидера 2016 года Трамп назвал оговоркой. Он все еще признает «российский след».