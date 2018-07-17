Сергея Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи Трамп

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Первая леди США привлекла к себе всеобщее внимание.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча между лидерами России и Соединенных Штатов. Американский президент прибыл со своей супругой Меланьей. Мужчины-политики высоко оценили ее красоту и стиль.

В это же время в финской столице глава российского МИДа Сергей Лавров впервые лично встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. Встреча прошла в закрытом формате.

Несмотря на напряженный график, супруга американского президента вызвала у присутствующих явный интерес. Хозяйка Белого дома была одета в лимонное пальто и чуть более яркого оттенка туфли на шпильке. Особенно сильное впечатление на мужчин произвели ее ноги. И в подтверждение этого объектив одной из фотокамер запечатлел момент, когда главный российский дипломат улыбается, глядя на точеные ножки Меланьи.

С подачи одного из журналистов в Twitter Лаврова подкололи за разглядывание ножек Меланьи: «Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов».