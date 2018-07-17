Президент Финляндии, принимавший саммит Россия – США, прооперирован

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Еще вчера Саули Ниинисте встречал президентов США и Российской Федерации в своей резиденции в Хельсинки, а сегодня был прооперирован.

Как стало известно, операция была плановой и прошла успешно. Какого рода было оперативное вмешательство, не уточняется. В канцелярии главы Финляндии отметили, что принимавший саммит лидер страны уже выписан и находится дома.

Операция была небольшой. Саули Ниинисте может выполнять свои обязанности. Единственное ограничение, на котором настаивают медики - это временный отказ от поездок и путешествий. Напомним, что вчера в столице Финляндии Хельсинки впервые встретились президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.