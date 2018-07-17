СССР был готов нанести ядерный удар по НАТО

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Советский союз понимал, что ядерная война не за горами, а лучшая защита - это нападение.

Согласно документам и карте, которые были обнародованы несколько лет назад, наступление СССР на Европу должно было начаться в Польше. На тот момент Польша являлась одной из сторон Варшавского договора и обладала второй, после СССР, по мощности армией. План наступления на США и Европу должен был быть воплощен еще в 1970 году. Но, даже имея столь мощную технику, были множество атомных бомб, которые должны были сравнять с землей такие города, как Мюнхен, Амстердам, Гаага, Брюссель и многие другие. Ядерный удар, который был готов нанести СССР по НАТО, был бы настолько огромной силы, что земля осталась бы просто выжженной.

Руководство СССР понимало, что США нанесут удар первые и потому готовили молниеносный ответ. А у США план был не менее коварный. Они хотели уничтожить не только Москву и Ленинград, но и Пекин, Астану и другие города восточных государств. И сбросить туда не то, что сотни, а тысячи атомных бомб огромных мощностей, которые были способны уничтожить планету Земля.

Но этого так и не случилось, так как правительство обоих государств понимало, чем грозит ядерная война и что она с собой принесет: смерть, разрушения и огромные человеческие потери. Потому, к счастью, столь грандиозные планы так и не были воплощены в жизнь.