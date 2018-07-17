Путина и Трампа накормили копченой рыбой в Финляндии

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Первая полноформатная встреча президентов России и США закончилась застольем с морепродуктами.

В понедельник 16 июля в центре Хельсинки в президентском дворце прошла встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Согласно полученным данным от инсайдера из дворца, первых глав стран принимали по всем канонам и правилам. Во всех комнатах провели генеральную уборку и привели в порядок все картины и статуи.

После вопрос коснулся приготовлений для стола политиков. Оценивая важность встречи, нельзя было ошибиться в выборе продуктов и готовых блюд. На столе у президентов оказались традиционные блюда Финляндии. Путина и Трампа накормили копченой рыбой (лосось), ветчиной, сыром, овощами.

В качестве десерта остановились на свежих ягодах малины и черники. В меню для делегаций были блюда: говяжье филе, овощи, арктический голец (рыба семейства лососевых) домашнего копчения в соусе из лисичек, а на десерт - ванильное мороженое, ягоды и овсяная выпечка. По словам инсайдера, угощения всем участникам встречи пришлись по вкусу.