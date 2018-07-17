Сегодня, 19:05

На саммите в Хельсинки Путин заявил, что вступление Украины и Грузии в организацию крайне невыгодно и неприятно России.

Как стало известно, Грузии не понравилось заявление Путина о ее возможном членстве в НАТО. Об этом сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он считает данное заявление неприятным для своей страны, но, тем не менее, он не удивлен.

Президент Грузии отмечает, что НАТО активно поддерживает страну и обнадеживает правительство «конкретными сигналами». По мнению Маргвелашвили, страны, входящие в организацию, едины во мнении, что Россия – это агрессор, который должен вывести свои войска из оккупированных территорий.

Глава Грузии утверждает, что в НАТО им пообещали обязательное членство. Так что, хоть президент РФ высказался не так, как бы понравилось грузинской стороне, но это, по мнению Маргвелашвили, ничего не изменит.

На саммите 16 июля Дональд Трамп сказал, что о членстве Грузии в НАТО говорить еще рано, даже пересмотрев проделанный путь страной за короткий промежуток времени.