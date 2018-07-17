Дональд Трамп: Встреча с Путиным прошла лучше, чем саммит НАТО

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«Лживые СМИ просто рехнулись», - заявил лидер, полностью удовлетворённый прекрасной беседой с президентом России в Хельсинки.

Вчера в центре Хельсинки состоялась долгожданная полноформатная встреча президентов России и США. Лидеры общались наедине около 130 минут, после чего состоялся второй раунд переговоров - встреча в расширенном составе. По ее итогам оба президента заявили, что ими сделан «большой шаг вперед». Накануне Дональд Трамп встретился с союзниками по блоку НАТО в Брюссселе. Несмотря на то, что саммит НАТО прошел хорошо, и лидер достиг поставленной цели, собрав значительные суммы денег, он отметил, что прекрасная встреча с Владимиром Путиным прошла гораздо лучше.

Свое мнение лидер выразил в Twitter, отметив, что к его большому сожалению пресса, как всегда, осветила это совсем в другом свете.