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Генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что активизация контактов между генштабами США и России будет выполнена в ближайшие сроки.

Как сообщают источники, Минобороны РФ готово выполнять договоренности Путина и Трампа. По предварительным данным, возможно даже продление договора о стратегических наступательных вооружениях. Как стало известно, главы стран договорились взаимодействовать на территории Сирии, а также в других вопросах, которые связаны с международной безопасностью.

16 июля состоялся российско-американский саммит в Хельсинки, на котором Путин и Трамп обсудили важные мировые вопросы по экономике и безопасности. Эта встреча сопровождалась акциями протеста. Как стало известно позднее, диалог между главами стран тет-а-тет длился дольше, чем было запланировано.

Американские СМИ трубят о том, что Трамп стал «марионеткой» главы РФ, а итоги саммита они посчитали предательскими. Примерно также реагирует пресса некоторых государств.

Недавно стало известно, что американская сторона решила отомстить России, задавив ее расширенными санкциями. Такое предложение уже на рассмотрении в Конгрессе.