Сегодня, 18:05

Казалось бы, после «встречи года» Трампа и Путина между странами наконец-то появилось взаимопонимание. Но уже сегодня Конгресс показал свое «истинное лицо».

Предложение о новых санкциях поступило от Чака Шумера, представителя демократов.Он призвал республиканцев «наказать» Россию, расширив против нее санкционные меры. На что Конгресс ответил согласием и вставил «нож в спину» российскому правительству. Теперь США готовит против РФ новые санкции.

Шумер заявил, что президент должен выслать в Россию 12 человек, которых подозревают во вмешательстве в выборы президента США. Также он настаивал на том, что проверка по отношению этих людей к политическим гонкам должна быть завершена в любом случае. Конгрессмен, по всей видимости, изначально был настроен против содружества России и Штатов.

Хотя планировалось, что встреча мировых лидеров урегулирует многие спорные вопросы между странами. Дональд Трамп, который похвалил президента Путина, пока никак не прокомментировал возможное решение Конгресса. А вот российская сторона вряд ли «простит» такой поступок.