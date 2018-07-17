Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока

Сегодня, 16:27

Российский президент созвал совещание. В нем примут участие члены кабинета министров.

Завтра Владимир Путин обсудит с правительством дополнительные меры, направленные на развитие Дальневосточного региона. Кроме Дальнего Востока, в повестке есть несколько текущих актуальных вопросов.

Как известно, согласно распоряжению премьера Дмитрия Медведева, для финансирования мероприятий, направленных на развитие Дальнего Востока, уже было выделено 54 млрд рублей.

Средства планируют использовать для ремонта и строительства объектов, расположенных в центрах экономического роста по всему Дальневосточному округу, к их числу относятся: детские сады, школы, мосты, дороги, коммуникации сферы ЖКХ и инфраструктура.