Минобороны Украины прокомментировало видео с «секретной базы»

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Видео сталкеров удивило многих украинцев, но правительство считает, что это была лишь провокация.

Министерство обороны Украины сообщило, что видео с, якобы, «секретной базы» снято на самом деле на одном из предприятий Харькова, не на одной из воинских частей вооруженных сил Украины. Минобороны призывает журналистов и блоггеров пользоваться только проверенными источниками и уточнять информацию, так как всплеск ажиотажа по поводу данного события неминуемо коснулся практически каждого жителя Украины.

Ранее портал сообщал, что около 300 танков было найдено на одной из заброшенных баз, а также несколько грузовых машин, полностью заполненных каким-то содержимым. По словам сталкеров, техника была полностью опломбирована и готова отправиться на выезд. Куда-неизвестно. Точной информации о местонахождении техники парни не оставили, сохраняя конфиденциальность места хранения вооружения, а также сообщили, что не ожидали обнаружить боевые машины.