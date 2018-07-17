«Метод княгини Ольги»: Палестинцы использовали птиц для поджогов в Израиле

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Использование животных для ведения такого рода поджигательской деятельности в современности вызывает удивление.

Сообщается, что вчера, 16 июля, в Израиле на одном из деревьев была найдена птица, пустельга обыкновенная, к которой был прикреплен провод с горючим веществом. Власти Израиля предположили, что это новый способ для того, чтобы устроить серию поджогов на юге страны. Ранее уже были использованы воздушные змеи и шарики с гелием с прикрепленными к ним горючими или взрывчатыми веществами. Данную акцию израильтяне попытались пресечь с помощью своих беспилотников, но все-таки был нанесен ущерб, который исчисляется миллионами долларов. Эти события связаны с серией протестов, проходящих в Палестине на границе с Израилем с марта 2018 года.

Легенда гласит, что, для поджога деревянного города древлян, русичи использовали птиц с огненными веточками. Таким образом русская княгиня отомстила за мужа. Почему именно «метод княгини Ольги» решили применить палестинцы - неизвестно. Вряд ли они знакомы с историей Древней Руси.