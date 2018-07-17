«Человечество едва не погибло»: Провидец рассказал, кто на самом деле сбил МН17

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Европа была на пороге Третьей мировой войны в июле 2014 года, однако крушение малазийского Boeing 777 над Донбассом спутало карты НАТО и России, считает болгарский пророк Йордан.

Украина. Лето. 2014 год. В Донбассе набирает обороты вооруженное восстание. ВСУ гонит ополченцев к российской границе, однако те удивительным образом отбиваются и даже переходят в наступление. 17 июля возле села Грабово в Донецкой области падает малазийский Boeing 777. Причиной трагедии послужило прямое попадание ракеты класса «земля-воздух».

Запад винит в преступлении Россию, Москва переводит стрелки на Киев. Однако, почему-то, международные следователи слишком быстро сняли подозрения с самопровозглашенных республик, полагает Йордан. Болгарский провидец рассказал, кто на самом деле сбил МН17.

Заглядывая в недалекое прошлое, ясновидящий чувствует сильнейший страх, пропитавший Донбасс. Всю наземную и воздушную технику, виднеющуюся со стороны подконтрольной Киеву территории, ополченцы воспринимают за вражескую. Сбив за пару дней до крушения малазийского Boeing 777 более десяти украинских самолетов, в частности, Ан-26 и Су-25, полные уверенности повстанцы выпустили ракету по МН17. Свой проступок в ДНР осознали, лишь увидев на земле обломки гражданского самолета. Прикинувшись войском без серьезного орудия и сыграв на нелюбви Запада к России, ополченцы отвели от себя подозрение, видит Йордан. Кто предоставил повстанцам смертоносную технику, пророк не видит, отмечая, что кровавый след тянется от широко уважаемых «людей в погонах».

«Мало кто знает, но человечество едва не погибло. Трагедия в Донбассе унесла 298, но спасла миллионы жизней», - продолжит Йордан.

В 2014 году Европа была в шаге от Третьей мировой войны. Запад видел в конфликте на востоке Украины «руку РФ», которая может протянуться до польских границ НАТО. Североатлантический альянс уже практически утвердил план полномасштабной войны, а Россия была готова отвечать. Обеим сторонам нужен был повод для удара, который выставит бы их в качестве жертвы агрессии. Крушение МН17 спутало карты НАТО и РФ. Потенциальным врагам пришлось отводить от себя подозрения, дабы не отпечататься в истории виновником Третьей мировой войны, подытожил болгарин Йордан.