Канал Espreso назвал Владимира Путина президентом Украины

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Курьезная ситуация возникла на телеканале Espreso.

Киевский канал в своем новостном выпуске назвал Владимира Путина президентом Украины. Ошибка сохранилась в сообщении телеканала в Twitter. Прозвучала информация о том, что "встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени". Внимание на столь нелепую оплошность обратили подписчики Twitter. Одни шутили, что теперь руководство канала будет вынуждено принести свои извинения перед самим министром внутренних дел страны Арсением Аваковым за такой непростительный промах. Другие острили: "Сами выращивайте своего Путина, мы своего отдавать не собираемся".

Через некоторое время канал устранил свою ошибку, чтобы его не обвинили в «зраде» государству Украина.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным прошла в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Это была их первая встреча. Она длилась 3 часа 50 минут. Лидеры провели открытые переговоры, а также пообщались с глазу на глаз.

Журналисты с нетерпением ожидали совместной пресс-конференции двух президентов. В зале, где находились представители прессы, появился неизвестный мужчина. В руках он держал плакат. Что было на нем написано, пока не сообщается. Незваного гостя-провокатора сотрудники службы охраны удалили из зала еще до появления глав государств.

Первым выступил Владимир Путин. Им было заявлено об успехе переговоров. «Мы стали лучше понимать друг друга», - сказал президент РФ.