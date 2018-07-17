«Антихрист – простой американский парень»: Трамп с обаятельной улыбкой погубит человечество

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Странности поведения, высказываний, судьбы 45-го президента США не могли пройти мимо внимания конспирологов. Теперь голливудские «страшилки» о конце времен приобретают реальные очертания. Видящий да увидит.

Что американский обыватель может сказать об очередном президенте. Простой американский парень, плоть от плоти великой страны. Однако все больше медиумов, экстрасенсов и религиозных деятелей считают, что Трамп с обаятельной улыбкой погубит человечество, так как является тем, кого по церковным канонам называют Антихрист. Можно спорить или смеяться в безумном припадке скепсиса, но Трамп подтверждает средневековую теорию о демонической личности. Странное дело, блестящий выпускник Нью-Йоркской военной академии неожиданно меняет жизненные ориентиры и вместо Вест-Пойнта становится студентом жалкого колледжа бизнеса. Кто нашептал юному Трампу его дельнейшую жизненную стезю? Вопрос риторический. Это были времена, когда Карибский кризис едва не погубил человечество. Видимо, время не пришло, да и Кеннеди оказался слабоват, за что и поплатился.

Дональд, дорвавшись до гражданской вольницы, даже по свидетельству официальных биографов, что называется, пустился «во все тяжкие». Благо время было такое – наркотики, рок-н-ролл и так далее. Однако, неожиданно для друзей и подруг, Дональд надел маску серьезного подрядчика по недвижимости и сумел добиться на этом поприще феноменальных успехов. Журналисты связывали триумф нувориша с мафией, в то время, как конспирологи обратили на взлет карьеры Трампа свое внимание. Выборы 2016 года своей запредельной нелогичностью заставили представителей альтернативных знаний не говорить, а кричать об Антихристе, который был взращен и достиг уже своего максимального могущества.