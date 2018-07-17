«Страшное пророчество»: Ученые расшифровали послание Муаммара Каддафи

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Идея ливийского политика разоблачена российским исследователем Андреем Тюняевым.

Муаммар Кадаффи, «состоя» в двух разных сообществах и имея опыт своей страны и примера европейских стран, высказал очень неожиданное предположение по поводу будущего мира. Ученые расшифровали послание Муаммара Каддафи. Он акцентировал внимание на различии рас людей. По его мнению, миром будут править темнокожие люди. Несмотря на то, что развитие европейских стран берет верх, но проигрывают жители стран в низком показателе рождаемости. Преимущество имеют в этом случае темнокожие. Стоит отметить, что при союзе белого и темнокожего человека рождается мулат.

Такие изменения в генофонде провоцируют увеличение популяции темнокожих людей. Вследствие этого эксперт утверждает, что «страшное пророчество» политика сбудется очень скоро, поскольку количество людей родом из европейских стран стремительно уменьшается. Эксперт делает выводы, что миром будут править темнокожие люди. По данным статистики ученых, в начале прошлого года белых осталось 6-8%, хотя на середину XIX в. их было 50%, а к середине ХХ в. - 22%. Причины такого сокращения ученые называют осторожно, поскольку повлиять на процессы прироста или убытия населения практически не в их силах.