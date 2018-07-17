«Бред с обеих сторон»: Блогер Лена Миро раскритиковала встречу Путина с Трампом

Сегодня, 11:40

Скандальная в России блогер Лена Миро не осталась в стороне и со своими подписчиками в мессенджере Telegram обсудила прошедшую историческую встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

По мнению Лены Миро на встрече Путина с Трампом не произошло ничего глобального, а сами переговоры были просто формальностью. В итоге встречу влиятельных президентов интернет-журналистка назвала «бредом». При этом данное событие ещё долго будет обсуждаться, как отечественными, так и американскими СМИ.

«На деле же, ровным счётом не произошло ничего. Встретились, коротенько призвали бороться за мир, ни о чём не договорились, решили и дальше улучшать отношения. Хотя, казалось бы, куда уж их улучшать», - написала в Telegram-блоге Лена Миро.