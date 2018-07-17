Сегодня, 11:07

Российские власти будут защищать Марию Бутину, которая американцами подозревается в шпионаже. На данный момент подтверждается ее российское гражданство.

Гражданка России Мария Бутина арестована властями США в связи с подозрением в введении шпионской деятельности на территории соседнего государства. Такое заявление сделал министр юстиции США, который сообщил – у россиянки не было соответствующей регистрации при американском правительстве.

Еще вчера 16 июля глава международного комитета Совета Федераций РФ Константин Косачев заявил, что гражданка России не останется без поддержки. После предоставления неоспоримых доказательств ее гражданства будут предприняты все необходимые меры по дипломатическим каналам. Совфед встал на защиту арестованной в США россиянки. Также известно, что американская сторона должна выдвинуть официальное уведомление российской стороне о задержании Бутиной. Российская сторона уверена, что такие действия США являются очередным нарушением международных обязательств.

Российские эксперты не удивлены таким поведением американских властей, ведь антироссийские настроения в США достаточно сильные. Возможно, встреча лидеров двух мировых сверхдержав в Хельсинки изменит сложившуюся ситуацию.