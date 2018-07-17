У России есть контраргументы по расследованию катастрофы МН17 в Украине

Сегодня, 10:46

Кремль выступил за то, чтобы было проведено расследование авиа-трагедии.

У России есть контраргументы по расследованию катастрофы МН17 авиакомпании Malaysia Airlines в Украине, и она готова их предоставить. Об этом стало известно от заместителя постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрия Полянского. Он заявил, что полное расследование авиа-крушения предусмотрено резолюцией. Совместная следственная группа еще не предоставила официальных данных по поводу проведенного расследования. Известны только предварительные итоги.

Дипломат уточнил, что РФ не собирается сотрудничать с Нидерландами, но информацию, которая поможет в разбирательстве, предоставила. Напомним, в 2014 году в Донецкой области Украины произошла авиакатастрофа самолета Boeing-777, в котором находились 298 человек. В промежуточных докладах специалистов 24 мая было указано, что Россия возможно причастна к крушению. Кремль опровергает обвинения ССГ.