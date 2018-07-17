Сотник боеспособных танков обнаружены на заброшенной украинской базе

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На YouTube-канале Dima Total появилось видео с замаскированными украинскими танками. Такую находку обнаружили сталкеры.

Украинские сталкеры обнаружили секретную базу, где прятали боеспособные танки Т-64, кроме этого там располагались грузовые автомобили, которые предназначаются для перевозки грузов и людей. Вся техника была опломбирована и полностью заправлена для выезда.

Полученную информацию сталкеры разместили на YouTube-канале Dima Total. Известно, что молодые люди сделали такую находку во время исследования полузаброшенного военного объекта. Сами сталкеры отправились на поиски бункера, согласно их данным, но сами не ожидали, что обнаружат боевые машины. С целью неразглашения информации, парни не стали предоставлять точной информации о местонахождении танков. По имеющимся данным там базируется 300 танков.

Напомним, что ранее бывший военный Алексей Бобовников сообщил – украинский танковый завод может производить всего десять новых машин «Оплот» в год. Такое количество танков может вооружить всего лишь одну танковую бригаду и то частично. Для полного обеспечения необходима сотня машин, которую в Украине будут производить десяток лет. Эксперты сообщают, что к тому моменту «Оплот» уже устареет.